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Доллар заменят новой валютой. Хитрое обнуление госдолга США

Доллар заменят новой валютой. Хитрое обнуление госдолга США

"Выплаты по процентам американского государственного долга достигают триллиона долларов, что составляет треть от всех налогов в США.

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