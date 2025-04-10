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Закон, порядок, государство

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Военнослужащие группировки войск «Центр» передали суворовцам восстановленный в зоне СВО грузовой автомобиль ЗИС-5 времен ВОВ

Военнослужащие группировки войск «Центр» передали суворовцам восстановленный в зоне СВО грузовой автомобиль ЗИС-5 времен ВОВ

После завершения реставрации было принято решение передать ЗИС-5 в качестве музейного экспоната в музей Казанского суворовского военного училища.

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