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Певица Лолита Милявская рассказала о своей эмиграции

Певица Лолита Милявская рассказала о своей эмиграции

Лолита Милявская сделала обращение к своим поклонникам первого января. Несмотря на то, что ее участие в новогодних телеэфирах было частично вырезано после скандальной вечеринки, организованной Анастасией Ивлеевой, Лолита не расстраивается.

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Комментарии
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Мария Беликова
Уже молчала бы.
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7 час.
Zoia Goldshtab
Старая дура!
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2 час.

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