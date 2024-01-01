Певица Лолита Милявская рассказала о своей эмиграции

Лолита Милявская сделала обращение к своим поклонникам первого января. Несмотря на то, что ее участие в новогодних телеэфирах было частично вырезано после скандальной вечеринки, организованной Анастасией Ивлеевой, Лолита не расстраивается.
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