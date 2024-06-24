Квоты на вылов рыбы будут предоставлены семьям участников СВО на Камчатке

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов поручил разработать механизм передачи квот на вылов рыбы военнослужащим, участвующим в специальной военной операции (СВО) из числа коренных малочисленных народов Сибири (КМНС), третьим лицам.
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