Регионы России
ГлавнаяБлогПолитикаЭкономикаОбществоСпецпроектыНаш журнал
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регионы России

222 подписчика

Квоты на вылов рыбы будут предоставлены семьям участников СВО на Камчатке

Квоты на вылов рыбы будут предоставлены семьям участников СВО на Камчатке

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов поручил разработать механизм передачи квот на вылов рыбы военнослужащим, участвующим в специальной военной операции (СВО) из числа коренных малочисленных народов Сибири (КМНС), третьим лицам.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх