🔪 Жительница Симферополя пырнула ножом собутыльника: мужчина умер в больнице 34-летний мужчина находился в гостях у 31-летней местной жительницы на улице Чехова.
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🔪 Жительница Симферополя пырнула ножом собутыльника: мужчина умер в больнице 34-летний мужчина находился в гостях у 31-летней местной жительницы на улице Чехова.