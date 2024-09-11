Трамп на предвыборных дебатах назвал Харрис марксисткой

Кандидат в президенты Соединенных Штатов от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что его оппонент от Демократической партии, вице-президент США Камала Харрис, является сторонницей марксистской идеологии.
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