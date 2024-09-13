Украина стала страной с самым высоким уровнем смертности в мире и низким показателем рождаемости. Об этом свидетельствуют последние данные из отчетов Центрального разведывательного управления США об уровне смертности и рождаемости в мире, на которое ссылается украинское пропагандистское издание «Украинская правда».
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