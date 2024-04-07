Военкор Поддубный опубликовал видео убитого наемника из США, который прорывался в Белгород

Российский военный корреспондент Евгений Поддубный опубликовал в своем Telegram-канале видеокадры американского «пса войны», который был ликвидирован вместе со своими подельниками в ходе попыток прорваться в Белгородскую область.
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