Хоккеист Овечкин забросил шайбу в матче с «Детройтом» и сократил отставание от Гретцки

Нападающему клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину, удалось стать третьей звездой игры регулярного чемпионата против «Детройт Ред Уингз» (2:1) и в итоге забросить победную шайбу.
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