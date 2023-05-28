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Россия теряет терпение: Лавров попал в точку с жестким предупреждением в адрес США

Россия теряет терпение: Лавров попал в точку с жестким предупреждением в адрес США

Администрация Белого дома должна прислушаться к словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, пока не стало слишком поздно.

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