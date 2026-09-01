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Иркутск Сегодня

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В Ангарске на 95% завершено благоустройство территории у «Ермака»

В Ангарске на 95% завершено благоустройство общественной территории вдоль улицы Энгельса у спортшколы «Ермак» в 206 квартале.

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