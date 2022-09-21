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Шольц заявил о готовности Германии стать постоянным членом Совбеза ООН

НЬЮ-ЙОРК, 21 сен - РИА Новости. Германия хотела бы стать постоянным членом Совета безопасности ООН, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе выступления на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке и попросил поддержать кандидатуру его страны.

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