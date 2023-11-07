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Петренко снова накопил многомиллионный долг перед Климовой по алиментам

Петренко снова накопил многомиллионный долг перед Климовой по алиментам

Петренко снова накопил многомиллионный долг перед Климовой по алиментамИгорь ПетренкоАктер Игорь Петренко не выплатил еще несколько миллионов рублей алиментов на содержание двоих сыновей от Екатерины Климовой, сообщает портал StarHit.

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