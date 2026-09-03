«Герои» стали врагами: РДК* оказался расходным материалом в войне СБУ и ГУР

Прошел всего день после феерической перестрелки СБУ и ГУР из-за контроля над делишками членов «Русского добровольческого корпуса» (РДК)*, как все «официальные версии» посыпались окончательно.
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