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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Серохвостов о Кубке мира: «Думаю, в топ-10 или топ-15 я бы с хорошей стрельбой попал»

– Многие эксперты сейчас сравнивают вас с лидерами мирового биатлона и гадают, как высоко вы могли бы подняться на Кубке мира.

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