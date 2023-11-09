Как красиво поздравить с Днем полиции 10 ноября 2023 года Елена ГалицкаяДень полиции – это особый момент, когда общество единодушно выражает благодарность и уважение к тем, кто посвятил свою жизнь охране законов и обеспечению безопасности граждан.