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Небо над Петербургом и Ленобластью озарило первое осеннее северное сияние

Небо над Петербургом и Ленобластью озарило первое осеннее северное сияние

В ночь на 8 сентября петербуржцы и жители Ленобласти в первый раз за эту осень смогли полюбоваться красочным полярным сиянием.

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