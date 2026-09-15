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Стабилизация рынка нефти, энергетическое перемирие, поставки газа в Европу: о чем говорил Песков

Стабилизация рынка нефти, энергетическое перемирие, поставки газа в Европу: о чем говорил Песков

На брифинге во вторник, 15 сентября 2026 года, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о ситуации на мировых энергетических рынках, предложении по энергетическому перемирию, перспективах поставок российского газа в Европу и обеспечении безопасности российских НПЗ и энергообъектов.

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