Военнослужащих группировки войск «Запад» наградили за достижения в зоне СВО

В зоне специальной военной операции (СВО) прошла церемония награждения военнослужащих 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад» за успешное выполнение задач на краснолиманском направлении.
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