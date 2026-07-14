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Судьба МКС решится сегодня, 14 июля. Главы NASA и Роскосмоса проведут переговоры

Судьба МКС решится сегодня, 14 июля. Главы NASA и Роскосмоса проведут переговоры

«До 2028 года точно эксплуатируем. Завтра у нас переговоры, может быть, будет продлено»Утром, 14 июля, главы Роскосмоса и американского аэрокосмического агентства NASA проведут переговоры о судьбе МКС, о чем заявил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов, который добавил, что Роскосмоса с NASA неплохое взаимодействие.

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