Судьба МКС решится сегодня, 14 июля. Главы NASA и Роскосмоса проведут переговоры

«До 2028 года точно эксплуатируем. Завтра у нас переговоры, может быть, будет продлено»Утром, 14 июля, главы Роскосмоса и американского аэрокосмического агентства NASA проведут переговоры о судьбе МКС, о чем заявил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов, который добавил, что Роскосмоса с NASA неплохое взаимодействие.