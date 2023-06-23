Будущие контрактники рассказали, что идут служить в зону СВО, чтобы защитить детей

Идти на службу их сподвигла любовь к Родине Представители столичных СМИ посетили пункт отбора на военную службу по контракту в Москве и поговорили с пришедшими туда будущими контрактниками, которые рассказали о своей мотивации пойти служить.
Идти на службу их сподвигла любовь к Родине Представители столичных СМИ посетили пункт отбора на военную службу по контракту в Москве и поговорили с пришедшими туда будущими контрактниками, которые рассказали о своей мотивации пойти служить.
Свежие комментарии