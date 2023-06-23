Вестник Бабушкинского района

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Будущие контрактники рассказали, что идут служить в зону СВО, чтобы защитить детей

Будущие контрактники рассказали, что идут служить в зону СВО, чтобы защитить детей

Идти на службу их сподвигла любовь к Родине Представители столичных СМИ посетили пункт отбора на военную службу по контракту в Москве и поговорили с пришедшими туда будущими контрактниками, которые рассказали о своей мотивации пойти служить.

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