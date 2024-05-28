Самара-городок, беспокойная я. РЖД завлекают пассажиров в музеи, к ракам с пивом и в космос

«Российские железные дороги» запустили в сторону волжских городов туристический поезд. Пассажиры такого состава смогут посмотреть не только крупнейший город среднего Поволжья Самару, но и по пути много чего интересного узнать и глянуть, включая музей и замок.
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