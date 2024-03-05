Подсудимые все ближе к Лесу

В Мосгорсуде на процессе по делу участников одной из самых кровавых подмосковных банд, которую возглавляли уже осужденные Дмитрий Лесняков (Лес) и Дмитрий Завьялов (Дима Большой), стороны обсудили последствия вынесенного коллегией присяжных обвинительного вердикта.