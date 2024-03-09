Fortune: соцсеть X представит аналог YouTube для SmartTV

Социальная сеть X*, владельцем которой является американский предприниматель Илон Маск, планирует запустить на предстоящей неделе приложение аналогичное YouTube, сообщает журнал Fortune, ссылаясь на источники.
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