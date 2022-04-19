В России заявили об изготовлении самого точного в мире звездного датчика

В отделе оптико-физических исследований Института космических исследований (ИКИ) Российской академии наук (РАН) заявили об изготовлении самого точного в мире звездного датчика БОКЗ-МР, который необходим спутникам для ориентации в пространстве.
В отделе оптико-физических исследований Института космических исследований (ИКИ) Российской академии наук (РАН) заявили об изготовлении самого точного в мире звездного датчика БОКЗ-МР, который необходим спутникам для ориентации в пространстве.
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