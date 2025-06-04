Танковые экипажи 36-й общевойсковой армии группировки войск «Восток» уничтожили опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в лесополосах на южнодонецком направлении зоны проведения специальной военной операции (СВО).
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