Позитив для опт...
ГлавнаяБлогФото и видео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Позитив для оптимистов

3 841 подписчик

Выборы-2026: отключаем всё, чтобы спасти... Но что именно?

Выборы-2026: отключаем всё, чтобы спасти... Но что именно?

Любопытную новость я увидел сегодня в одном из телеграм-каналов. Да-да, телега всё ещё работает, пусть и с костылями из трёх букв (нынче это второе по популярности после общеизвестного сочетание трёх букв в России).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Конкин
А кто (что) такие &#39;Купер&#39; и &#39;Самокат&#39; и за какие такие заслуги они в списке? Или как в своё время игровые компании (мессенджеры) на компенсацию как пострадавш е от коронобесия?
Ответить
1 м.