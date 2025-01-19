Продажи французского шампанского в 2024 году упали из-за пессимизма потребителей

По данным торговой ассоциации Comite Champagne, поставки французского шампанского в прошлом году сократились почти на 10%, поскольку экономическая и политическая неопределенность повлияла на спрос потребителей на игристые вина на ключевых рынках, таких как Франция и США, сообщает Reuters.
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