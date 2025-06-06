OC: китайцы заводят дрожжи в качестве питомцев

В Китае люди начали заводить дрожжи в качестве домашних питомцев, пишет Oddity Central. В последние годы среди молодежи Китая становится все популярнее необычное хобби — содержание так называемых "статичных питомцев".
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