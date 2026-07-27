НЛО зависло над озером Анбаш: тайна кыштымского карлика оживает

Жители Челябинской области стали свидетелями загадочного НЛО над озером Анбаш. Это событие вновь оживило интерес к Кыштымскому карлику, известному с 1996 года, который был найден Тамарой Просвириной и приобрел статус культовой фигуры.
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