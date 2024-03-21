МГУ отказывается от Microsoft

«Мы подозревали. Такие шаги отлажены достаточно давно, так что идет планомерная работа», — заявили в МГУ в ответ на намерение Microsoft уже с конца марта приостановить российским юрлицам доступ к своим облачным продуктамFlickr читайте на monocle.
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