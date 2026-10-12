Полицейский вскрыл смартфон Абдурахмона и моментом стало известно, как он получил наше гражданство

Размеренное существование Топкинского муниципального округа в Кемеровской области неожиданно нарушилось — этот край привлёк внимание широкой общественности, и о случившемся теперь осведомлены за пределами региона.
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"Закон и порядок", чьих вы будете? Смотрю тему мигрантов оседлали прочно и плодите свои статейки вбросы на радость перевозбужденной, власовской и шароварной публики. Понятное дело, что статейки на тему охреневших мигрантов вызывают повышенный интерес и озлобление народа, а следовательно и приносят монетизацию.
Ни кто кроме нас