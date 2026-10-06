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ГТРК Татарстан

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Движение по трассе «Казань — Шемордан» перекрыли из-за обрушения надземного перехода

Движение на участке трассы «Казань — Шемордан» в районе села Старое Кощаково Пестречинского района временно перекрыто.

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