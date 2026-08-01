Угроза для экономики Германии: из-за засухи в Европе уровень воды в Рейне опустился до критических отметок

Жара и аномальная засуха в Европе опустили уровень воды в Рейне до отметок, близких к минимумам 2018 года, что нарушило грузоперевозки по ключевой водной артерии Германии и вынудило ряд компаний сокращать производство.
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