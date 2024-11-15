Ignio.com Весы. Еженедельный гороскоп красоты за 18 - 24 ноября

Посвящайте хотя бы 15 минут в день уходу за лицом. Перед сном наносите крем, делайте массаж. Звезды рекомендуют в течение всей недели ложиться спать немного раньше, чем вы привыкли, тогда ваша кожа без дополнительных усилий будет выглядеть свежей.
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