Ignio.com Весы. Еженедельный гороскоп красоты за 18 - 24 ноября

Посвящайте хотя бы 15 минут в день уходу за лицом. Перед сном наносите крем, делайте массаж. Звезды рекомендуют в течение всей недели ложиться спать немного раньше, чем вы привыкли, тогда ваша кожа без дополнительных усилий будет выглядеть свежей.