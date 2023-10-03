Враг наступает у Клещеевки и Андреевки, пытаясь прорвать линию обороны у железной дороги (КАРТА, ВИДЕО)

Ожесточённые бои на южном фланге Артёмовска продолжаются. У Андреевки и Курдюмовки противник в эти дни ведёт ползучее наступление, постоянно посылая в атаку малые группы в лесополосах вдоль железной дороги.
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