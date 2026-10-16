В техасском Роквуде рядами стоят невысокие здания со сдвижными крышами. В ясную ночь крыши уезжают в сторону, а телескопами внутри управляют люди из других городов и стран.
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