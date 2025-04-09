Евросоюз жестко ответил США на торговые пошлины

Европейский Союз принял решение о введении торговых тарифов в отношении Соединенных Штатов в качестве ответной меры на пошлины в размере 25% на экспорт стали и алюминия из стран блока, которые были наложены президентом США Дональдом Трампом в прошлом месяце.
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