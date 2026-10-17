“One of President Trump’s many false claims about the 2020 presidential election, which he has repeatedly, and falsely, claimed was rigged against him, was an assertion that there had been ‘thousands and thousands’ of ‘crooked votes’ cast in Wisconsin nursing homes,” the New York Times reports.
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