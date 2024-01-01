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Китай

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Си Цзиньпин и Дж. Байден обменялись поздравлениями по случаю 45-й годовщины установления дипотношений между КНР и США

Пекин, 1 января /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джозеф Байден в понедельник обменялись поздравительными посланиями по случаю 45-й годовщины установления дипломатических отношений между двумя странами.

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