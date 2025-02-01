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  • Evgeni Velesik
    Надо по Киеву захерачить, чтобы неповадно было! Или по Сумам!Минобороны: ВСУ н...
  • Eduard
    Не надо оправдываться,а делайте как нам надо.Иран действительно не иуды и предатели,а Израиль не такие и друзья их со...Израиль выбрал не...

Fox News: Трамп намерен «надавить» на Киев и Москву

Fox News: Трамп намерен «надавить» на Киев и Москву

Спецпосланник президента США заявил, что у американского лидера уже есть «надежный план» для завершения конфликта на УкраинеСпецпосланник президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта между Россией и Украиной Кит Келлог заявил, что у американской администрации есть «надежный план» для прекращения боевых действий и запуска переговоров.

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