Fox News: Трамп намерен «надавить» на Киев и Москву

Спецпосланник президента США заявил, что у американского лидера уже есть «надежный план» для завершения конфликта на УкраинеСпецпосланник президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта между Россией и Украиной Кит Келлог заявил, что у американской администрации есть «надежный план» для прекращения боевых действий и запуска переговоров.