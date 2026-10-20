Путина на исправления всех безобразий не напасешься, а его рьяные «бояре» оптимизируют только собственные удобства Сергей Аксёнов Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Администрация Канского района Красноярского края потребовала объяснительную записку от учителя географии Геннадия Ощепкова из-за того, что он бесплатно ведёт уроки для восьмиклассников деревни Тайна (ударение на последнем слоге), которых, не спрашивая, перевели в другую школу, расположенную в 12 километрах от дома.