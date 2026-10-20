Путина на исправления всех безобразий не напасешься, а его рьяные «бояре» оптимизируют только собственные удобства Сергей Аксёнов Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Администрация Канского района Красноярского края потребовала объяснительную записку от учителя географии Геннадия Ощепкова из-за того, что он бесплатно ведёт уроки для восьмиклассников деревни Тайна (ударение на последнем слоге), которых, не спрашивая, перевели в другую школу, расположенную в 12 километрах от дома.
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Чинуш назначают! Видать и тот, кто назначает такая же сволочь, как и назначенные! О реальных удобствах проживающих на этих территориях людях некому думать!!! Спасение утопающих - дело рук самих утопающих!
Чиновники дооптимизировались и лично дообгащалисть полного абсурда, если не сказать хуже. Нормальных учителей по пальцам пересчитать можно, школы , поликлиники и больницы в глубинке- тоже. И все под правильные речи и лозунги о развитии регионов. Кто эти регионы будет развивать, если для коренных жителей остается только один выход, бежать для спасения себя и детей в те крупные города, которые пока еще остались, но лучше всего, в Москву..
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