Китай
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Китай

5 подписчиков

Заместитель председателя КНР призвал международные компании инвестировать в Китай

Хайкоу, 13 апреля /Синьхуа/ -- Заместитель председателя КНР Хань Чжэн в воскресенье призвал международные компании инвестировать и процветать в Китае, поскольку эта страна с населением более 1,4 млрд человек обладает огромным рыночным потенциалом и мощной энергией для качественного роста потребления.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх