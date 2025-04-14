Заместитель председателя КНР призвал международные компании инвестировать в Китай

Хайкоу, 13 апреля /Синьхуа/ -- Заместитель председателя КНР Хань Чжэн в воскресенье призвал международные компании инвестировать и процветать в Китае, поскольку эта страна с населением более 1,4 млрд человек обладает огромным рыночным потенциалом и мощной энергией для качественного роста потребления.