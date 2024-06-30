Песков: Россия не признаёт ордера МУС об аресте Шойгу и Герасимова

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия не признаёт и считает абсурдными ордера Международного уголовного суда (МУС) об аресте секретаря Совбеза России Сергея Шойгу и начальника Генштаба России Валерия Герасимова.
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