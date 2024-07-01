Darkest Dungeon 2 выйдет на консолях Xbox После выпуска Darkest Dungeon 2 на ПК и анонса для PlayS...

Darkest Dungeon 2 выйдет на консолях XboxПосле выпуска Darkest Dungeon 2 на ПК и анонса для PlayStation и Switch разработчику Red Hook Games осталось выпустить свой мрачный ролевой “рогалик” на консолях Xbox, и он собирается это сделать.
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