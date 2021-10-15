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Кедми описал апокалиптический сценарий войны между Россией и США

Кедми описал апокалиптический сценарий войны между Россией и США

Россия обогнала США в области гиперзвукового высокоточного оружия на несколько лет. Отставание пока не сокращается.

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Виктор Муравьев
Электростанции - это правильно!
Nikolay Stepanov
Они тоже это понимают.
Алексей Ярославцев
Сомнительно, что они это понимают....еще Задорнов высказывал по этому поводу свое мнение...
Борис Осипов
Николай Титов
Когда братья Кедми по национальности, подставили в Сирии Российский самолет с 15 офицерами на борту, то он сказал, что - "в Израиле такого в принципе быть не может", там все умные, а вот в России - каждый день. По сути он обычный Кремлевский глашатай, ну прям они с Соловьевым как двое из ларца. Я вовсе не хочу сказать, что в Кремле там сидят вредители, но их интересы и интересы населения не везде совпадают. Если у большинства Россиян все сводится к тому что бы свести концы с концами, накормить семью, вырастить детей и т.д. то те кто в пределах Садового кольца они вообще на другой планете живут.

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