Кедми описал апокалиптический сценарий войны между Россией и США

События в миреВоенное делоКедми описал апокалиптический сценарий войны между Россией и США Россия обогнала США в области гиперзвукового высокоточного оружия на несколько лет. Отставание пока не сокращается.Вернуться к статье54НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВиктор МуравьевЭлектростанции - это правильно!Nikolay StepanovОни тоже это понимают.Алексей ЯрославцевСомнительно, что они это понимают....еще Задорнов высказывал по этому поводу свое мнение...БОБорис ОсиповНиколай ТитовКогда братья Кедми по национальности, подставили в Сирии Российский самолет с 15 офицерами на борту, то он сказал, что - "в Израиле такого в принципе быть не может", там все умные, а вот в России - каждый день. По сути он обычный Кремлевский глашатай, ну прям они с Соловьевым как двое из ларца. Я вовсе не хочу сказать, что в Кремле там сидят вредители, но их интересы и интересы населения не везде совпадают. Если у большинства Россиян все сводится к тому что бы свести концы с концами, накормить семью, вырастить детей и т.д. то те кто в пределах Садового кольца они вообще на другой планете живут.Комментировать
Свежие комментарии