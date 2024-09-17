Какой болезнью страдают 14 миллионов человек в России, рассказал профессор ПГМУ Гаряев

А вы знали, что кости вовсе не белоснежные, что учебники анатомии врут и за сколько лет костная ткань человека полностью обновляется? Неожиданные факты о костях, зубах и строении скелета, которые многие могли не знать, рассказали ученые ПНИПУ.
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