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Они наши или уже еще пока нет?

Они наши или уже еще пока нет?

Популярный ведущий радио Вести ФМ Борис Якеменко написал, на первый взгляд, мудрый пост в своем телеграм-канале.

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Комментарии
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Вера смелых
А что, Шипилин не слышал, что сей священник -проповедник признан иноагентом, и уже отбыл  куда-то в дали дальние? Или я ошибаюсь, и это другой священнослужитель?...  Раньше я к Якеменко относилась двояко, как и к автору этой статьи отношусь и сейчас. Павел Шипилин в этой статье -кстати, кода она была написана? Не посмотрела сразу.. якобы не понимает Якеменко..  А вот с началом СВО, и как только владелец &quot;Вечерней синагоги&quot; србрал в своём проекте и Марина из помойки КП, и Колясникова, с его бэкграундом приверженномтей, и  своего Сирожу лысого-в-очках, перебежавшего от Белых и Навального с Машей Гайдар, и Гагарина с его вербальной тягомотиной, и целую когорту беглых хохлов, то Якеменко на их фоне начал выделяться не только умными постами, но и глубоко нашими. Не даром Монтяниха и её голубок Панамка-апачев на заборах пишут матом против Якеменко!  Он бьёт хохлядь и их лоббистов не в бровь, а в глаз! Жалко, что только статьями.. По тем винтовка с разрывными пулями плачет!... Так что не понимаю Шипилина - что за наезд, тем более по поводу как без повода?...
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20 час.
Андрей
не знаешь Ткачёва,рот не открывай тогда ,сойдёшь за умную. А Якеменко из патриотов в падриоды метит.
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18 час.
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