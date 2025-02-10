Они наши или уже еще пока нет?

Вера смелых

А что, Шипилин не слышал, что сей священник -проповедник признан иноагентом, и уже отбыл куда-то в дали дальние? Или я ошибаюсь, и это другой священнослужитель?... Раньше я к Якеменко относилась двояко, как и к автору этой статьи отношусь и сейчас. Павел Шипилин в этой статье -кстати, кода она была написана? Не посмотрела сразу.. якобы не понимает Якеменко.. А вот с началом СВО, и как только владелец "Вечерней синагоги" србрал в своём проекте и Марина из помойки КП, и Колясникова, с его бэкграундом приверженномтей, и своего Сирожу лысого-в-очках, перебежавшего от Белых и Навального с Машей Гайдар, и Гагарина с его вербальной тягомотиной, и целую когорту беглых хохлов, то Якеменко на их фоне начал выделяться не только умными постами, но и глубоко нашими. Не даром Монтяниха и её голубок Панамка-апачев на заборах пишут матом против Якеменко! Он бьёт хохлядь и их лоббистов не в бровь, а в глаз! Жалко, что только статьями.. По тем винтовка с разрывными пулями плачет!... Так что не понимаю Шипилина - что за наезд, тем более по поводу как без повода?...