МИД рекомендовал гражданам РФ воздержаться от поездок в Израиль и Ливан

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова порекомендовала гражданам не отправляться в поездки на Ближний Восток, особенно в Израиль, Ливан и на палестинские территории на фоне напряженной и нестабильной там ситуации.
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