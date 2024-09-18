В Нижнем Новгороде транспортные полицейские и общественники провели профилактический рейд

В мероприятии приняли участие начальник Нижегородского линейного управления МВД России на транспорте Владимир Квашнин, председатель Общественного совета при линейном управлении полковник милиции в отставке Вячеслав Чапрак, член Общественного совета при линейном управлении, участник поисково-спасательного центра «Рысь» Антон Шестериков, член Общественного совета при УТ МВД России по ПФО, руководитель поисково-спасательного центра «Рысь» Андрей Ермолаев, член Общественного совета при линейном управлении иерей Михаил Серухин и полицейские ЛОП в речном порту г.